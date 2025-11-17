Глядзець анлайнПраграма ТБ
Варшава хоча перакласці адказнасць за дыверсіі на Расію

Чарговы раз Польшча беспадстаўна перакладае адказнасць на Расію за ўсе свае беды.

Польскія ўлады абвінавацілі расійскія спецслужбы ў дачыненні да дыверсій на чыгунцы пад Варшавай. Пра гэта заявіў прадстаўнік спецслужбаў Польшчы.

За апошнія некалькі сутак у рэспубліцы былі ўчынены 3 дыверсіі на чыгунцы, пачата расследаванне.

Разделы:

У свецеЕўропа