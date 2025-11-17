3.66 BYN
Варшава хоча перакласці адказнасць за дыверсіі на Расію
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Варшава хоча перакласці адказнасць за дыверсіі на Расію
Чарговы раз Польшча беспадстаўна перакладае адказнасць на Расію за ўсе свае беды.
Польскія ўлады абвінавацілі расійскія спецслужбы ў дачыненні да дыверсій на чыгунцы пад Варшавай. Пра гэта заявіў прадстаўнік спецслужбаў Польшчы.
За апошнія некалькі сутак у рэспубліцы былі ўчынены 3 дыверсіі на чыгунцы, пачата расследаванне.