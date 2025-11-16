Як Жыровіцкі манастыр дапамагае знаходзіць самае галоўнае - сэнс у жыцці

У любы час года, сутак і нават у любое надвор'е ў святы прыстанак у Жыровічах на свет Божы едуць людзі з усіх куткоў свету. Менавіта тут, на заходніх межах, уцалела апора праваслаўя - Жыровіцкі манастыр, які, нягледзячы на перыпетыі гісторыі, не зачыняўся ніколі. Малітоўнае слова ў гэтых сценах гучыць нястомна, як і просьбы пра самае запаветнае - перад самай маленькай, цудатворнай нерукатворнай іконай - Жыровіцкай Богамаці (відэа).