Усе службы Мінска гатовы да суровых перамен надвор'я

У Беларусі мокры снег і галалёдзіца. Але камунальныя службы горада гатовы да суровых перамен надвор'я. Спецыялісты Гаррэмаўтадара беларускай сталіцы на сувязі з сіноптыкамі. Маніторынг змен надвор'я - кожную гадзіну.

У начны час дарогі апрацоўваюць прэвентыўна, каб мокрае пакрыццё з-за пераходу праз нуль не ператварылася ў каток. Рэагенты да марознага сезона падрыхтаваныя загадзя. Супрацоўнікі Гаррэмаўтадара Мінска запоўнілі сховішчы песка-салянай сумессю ў патрэбным аб'ёме і чакаюць першых снегападаў.

Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае вадзіцеляў пра тое, што на хуткасных трасах і ў гарадскім патоку зараз асабліва важна трымаць бяспечную дыстанцыю і не перавышаць хуткасць.

Разделы:

ГрамадстваТранспарт