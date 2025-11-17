3.66 BYN
Больш за 20 чалавек асуджаны ў Літве па справе аб паветранай кантрабандзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш за 20 чалавек асуджаны ў Літве як удзельнікі паветранай кантрабанды. Пра гэта паведаміла генеральны пракурор, пішуць літоўскія СМІ.
Раней паведамлялі аб правядзенні маштабнай спецаперацыі супраць кантрабандыстаў. Да працэсу прыцягнулі больш за 100 супрацоўнікаў пагранічнай службы, паліцыі, мытні, службы барацьбы з фінансавымі злачынствамі, усяго праведзена 30 вобыскаў.
Падчас правядзення вобыскаў кантрабандыстаў былі выяўлены дзясяткі GPS-прылад для перавозкі кантрабанды па паветраных шляхах, а таксама кантрабандныя цыгарэты, агнястрэльная зброя, боепрыпасы і наркотыкі.