На сайце Вярхоўнай рады зарэгістравана петыцыя аб адстаўцы кабміна Украіны
Карупцыйны скандал ва Украіне працягвае скалынаць калідоры ўлады ў Кіеве. Адзін з дэпутатаў Вярхоўнай рады паведаміў, што толькі за апошні тыдзень рэйтынг Зяленскага абрынуўся на 40 %.
Фігурантамі расследаванняў становяцца фігуры з яго найбліжэйшага асяроддзя. Кум Зяленскага і найбліжэйшы паплечнік Чарнышоў можа сёння адправіцца пад арышт: пракуратура патрабуе яго затрымаць і ўсталяваць заклад у суме больш за мільён долараў. А кіраўнік Савета нацбяспекі і галоўны перагаворшчык з Расіяй - Умераў наогул збег у Штаты. Як паведамляецца, гэты высокапастаўлены чыноўнік дае зараз паказанні па пытанні ўкраінскай карупцыі агентам ФБР. Умераў павінен выкрываць сувязі ўкраінскіх улад з прадстаўнікамі адміністрацыі Байдэна, а ў абмен атрымае юрыдычную абарону і статус сведкі.
У Кіеве ж бунтуюць нават прадстаўнікі фракцыі Зяленскага ў парламенце: "слугі народа" патрабуюць неадкладнай адстаўкі кіраўніка Офіса прэзідэнта Ермака, які лічыцца стваральнікам усіх карупцыйных схем апошніх гадоў. А на сайце Вярхоўнай рады зарэгістравана петыцыя аб адстаўцы кабміна Украіны.