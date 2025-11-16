На сайце Вярхоўнай рады зарэгістравана петыцыя аб адстаўцы кабміна Украіны

Фігурантамі расследаванняў становяцца фігуры з яго найбліжэйшага асяроддзя. Кум Зяленскага і найбліжэйшы паплечнік Чарнышоў можа сёння адправіцца пад арышт: пракуратура патрабуе яго затрымаць і ўсталяваць заклад у суме больш за мільён долараў. А кіраўнік Савета нацбяспекі і галоўны перагаворшчык з Расіяй - Умераў наогул збег у Штаты. Як паведамляецца, гэты высокапастаўлены чыноўнік дае зараз паказанні па пытанні ўкраінскай карупцыі агентам ФБР. Умераў павінен выкрываць сувязі ўкраінскіх улад з прадстаўнікамі адміністрацыі Байдэна, а ў абмен атрымае юрыдычную абарону і статус сведкі.