Даступнасць, якасць і высокія тэхналогіі - як беларускія хірургі ратуюць жыцці

Самая высокатэхналагічная галіна - адна з вяршынь сучаснай медыцыны - трансплантацыя органаў, тканак і клетак. У ёй Беларусь не толькі рэгіянальны, але і сусветны лідар.

Займаем 9-ты радок па колькасці эфектыўных донараў на мільён насельніцтва. А па колькасці перасадак мы першыя ў СНД, у 3 разы апярэджваючы Расію і ў 10 разоў - Казахстан.

Сёння нашы ўрачы паспяхова асвоілі і выконваюць практычна ўсе віды аперацый па перасадцы органаў, якія існуюць у свеце. За год гэта каля паўтысячы, дзе важкая частка прыпадае на перасадку печані. Дарэчы, менавіта такую аперацыю асвоілі ў 2008-м - гэта быў сапраўды прарыў у беларускай медыцыне.

Нашы ўрачы бяруцца за самыя складаныя выпадкі. Сёлета ўпершыню ў СНД хірургі правялі трансплантацыю лёгкіх пацыенту з Узбекістана, які пакутаваў ад цяжкага імунадэфіцыту. Акрамя таго, у маладога чалавека выявілі прыроджаныя паталогіі лёгкіх і сэрца, што рабіла яго выпадак асабліва складаным і рэдкім. Навуковы патэнцыял дае магчымасць укараняць у практыку самыя сучасныя методыкі, штогод праводзячы каля сотні даследаванняў, якія адкрываюць цалкам новыя магчымасці.