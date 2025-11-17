3.66 BYN
Дэфлімпійскія гульні - 2025: беларус Гралько заваяваў серабро ў скачках у вышыню
Аўтар:Станіслаў Ліпскі
Лёгкаатлет Раман Гралько прынёс Беларусі другі медаль XXV летніх Дэфлімпійскіх гульняў у Японіі.
У сектар для скачкоў у вышыню Раман на Дэфлімпіяду ехаў па медаль. Ён і расіянін Дзяніс Федарэнкаў былі выдатна гатовыя, пакінуўшы з бронзай паляка, беларус і расіянін паміж сабой вырашылі лёс золата. Не ўзяўшы вышыню 2.07, Раман робіць тактычны крок і пераносіць дзве пакінутыя спробы на 2.10.
Рома быў блізкі да трыумфу, але ні ён, ні сапернік не справіліся з гэтай планкай, таму перамог Федарэнкаў, бо раней усё ж ён узяў 2.07. Яшчэ адна ўзнагарода ў Беларусі (больш падрабязна - глядзіце відэа).