У Беларусі стартавалі рэгіянальныя адборачныя туры фестывалю "Славянскі базар у Віцебску"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі стартавалі рэгіянальныя адборачныя туры конкурсаў фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску". Магілёў адкрыў марафон.
Журы трэба будзе ацаніць выступленні 50 талентаў абласнога цэнтра. Умовы ранейшыя: неабходна выканаць 2 песні кампазітара славянскай краіны на адной са славянскіх моў і сусветны хіт на замежнай мове.
Ужо 25 лістапада эстафету падхопіць Мінскі рэгіён. Пляцоўкай стане Дзяржынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці.