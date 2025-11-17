Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Беларусі стартавалі рэгіянальныя адборачныя туры фестывалю "Славянскі базар у Віцебску"

У Беларусі стартавалі рэгіянальныя адборачныя туры конкурсаў фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску". Магілёў адкрыў марафон.

Журы трэба будзе ацаніць выступленні 50 талентаў абласнога цэнтра. Умовы ранейшыя: неабходна выканаць 2 песні кампазітара славянскай краіны на адной са славянскіх моў і сусветны хіт на замежнай мове.

Ужо 25 лістапада эстафету падхопіць Мінскі рэгіён. Пляцоўкай стане Дзяржынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці.

