Дабрабыт і стабільнасць: у Беларусі вызначаюць прыярытэты развіцця на 2026-2030 гады

Як будзе развівацца эканоміка Беларусі ў найбліжэйшыя пяць гадоў, якія прыярытэтныя напрамкі развіцця вызначаны і, самае галоўнае, як усё гэта паўплывае на якасць жыцця грамадзян у любым рэгіёне краіны? У Беларусі працягваецца абмеркаванне і дапрацоўка Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады.