Дабрабыт і стабільнасць: у Беларусі вызначаюць прыярытэты развіцця на 2026-2030 гады
Як будзе развівацца эканоміка Беларусі ў найбліжэйшыя пяць гадоў, якія прыярытэтныя напрамкі развіцця вызначаны і, самае галоўнае, як усё гэта паўплывае на якасць жыцця грамадзян у любым рэгіёне краіны? У Беларусі працягваецца абмеркаванне і дапрацоўка Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады.
24 лістапада да актыўнай дыскусіі падключыліся сенатары. На пасяджэнні сесіі Савета Рэспублікі міністр эканомікі прадставіў парламентарыям праект праграмы. Асноўны акцэнт зроблены на росце дабрабыту грамадзян і забеспячэнні стабільнасці ў грамадстве.
Новае аблічча будучай пяцігодкі вызначыць шэраг прыярытэтных напрамкаў. Сярод іх лічбавізацыя эканомікі, моцныя рэгіёны, сучасныя дарогі і транспартная інфраструктура, даступнае жыллё, якасць мабільнай сувязі і павышаныя стандарты камфорту. Увага будзе нададзена і турызму - ключавому напраму з вялізным патэнцыялам развіцця.
Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на будучую пяцігодку ўпершыню будзе ўнесена на разгляд Усебеларускага народнага сходу ў адпаведнасці з прынятымі змяненнямі ў Канстытуцыю.