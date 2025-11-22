На перамовах ЗША і Украіны ў Жэневе дасягнуты прагрэс: дзяліцца падрабязнасцямі бакі не сталі

У Жэневе завяршыліся перамовы дэлегацый ЗША і Украіны. Па выніках бакі не сталі дзяліцца падрабязнасцямі, аднак выказалі асцярожны аптымізм.



Так, дзяржсакратар ЗША Марк Рубіа заявіў, што на перамовах бакі дабіліся "значнага прагрэсу". Ён назваў мінулы дзень "самым прадуктыўным за доўгі час" і дадаў, што Трамп задаволены бягучай дынамікай. Паводле яго словаў, рабочы працэс працягваецца, і новыя зрухі могуць з'явіцца ўжо найбліжэйшымі днямі.