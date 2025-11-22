3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
На перамовах ЗША і Украіны ў Жэневе дасягнуты прагрэс: дзяліцца падрабязнасцямі бакі не сталі
У Жэневе завяршыліся перамовы дэлегацый ЗША і Украіны. Па выніках бакі не сталі дзяліцца падрабязнасцямі, аднак выказалі асцярожны аптымізм.
Так, дзяржсакратар ЗША Марк Рубіа заявіў, што на перамовах бакі дабіліся "значнага прагрэсу". Ён назваў мінулы дзень "самым прадуктыўным за доўгі час" і дадаў, што Трамп задаволены бягучай дынамікай. Паводле яго словаў, рабочы працэс працягваецца, і новыя зрухі могуць з'явіцца ўжо найбліжэйшымі днямі.
Рубіа таксама заявіў, што Вашынгтон лічыць сябе дасведчаным аб пазіцыі расійскага боку па плане і мяркуе, што ўсе рознагалоссі можна пераадолець. ЗША разлічваюць на ўзгадненне дакумента як мага хутчэй.
Таксама ў Белым доме па выніках сустрэчы ў Швейцарыі выпусцілі заяву, у якой паведамляецца аб "абноўленых рамках" урэгулявання. Удакладняецца, што Вашынгтон і Кіеў сышліся ў пазіцыі, што любое будучае пагадненне павінна падтрымліваць суверэнітэт Украіны і "забяспечваць устойлівы і справядлівы мір". Іншых падрабязнасцяў не прыводзіцца.