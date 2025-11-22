3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
98 % населеных пунктаў да 2030 года: як у Беларусі паляпшаюць сувязь у глыбінцы
Аўтар:Антон Малюта
У Беларусі ў сельскай мясцовасці да канца 2025 года з'явіцца 100 новых базавых станцый. Мабільныя аператары будуюць новыя аб'екты і паралельна працуюць над павышэннем якасці сваіх паслуг. Тым больш што з 1 студзеня попыт будзе больш жорсткім.
Патрабаванні да якасці зараз выразна прапісаны. Як і мэты на пяцігодку. Да 2030 года амаль уся тэрыторыя краіны павінна быць пакрыта сувяззю па тэхналогіі LTE. Гэта значыць інтэрнэт будзе літаральна "лётаць" (гл. відэа).