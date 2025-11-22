Глядзець анлайнПраграма ТБ
Бюджэт на 2026 год: вырастуць зарплаты, сярэдні памер пенсіі павялічыцца на 14,5 %

Сацыяльны вектар у прыярытэце і на будучы год. Традыцыйна ўвосень у парламенце абмяркоўваюць расходы і прыбыткі дзяржказны. Да вынясення на галасаванне ў Авальнай зале бюджэт дэталёва разабралі на пашыраным пасяджэнні Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах. Акцэнт - на ахову здароўя і адукацыю, выплату сямейнага капіталу. Вырастуць зарплаты, сярэдні памер пенсіі павялічыцца на 14 з паловай працэнтаў.

Сёння чарговы шэраг бюджэтных законапраектаў на наступны год плануецца разгледзець на пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў у двух чытаннях.

