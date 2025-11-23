Мабільны каток каля Палаца спорту ў Мінску адкрыў новы сезон

Мабільны каток каля Палаца спорту ў беларускай сталіцы адкрыты - ён працуе штодня з 10:00 да 23:45. Працягласць сеансу 45 хвілін, для навічкоў ёсць паслугі інструктара. Бадзёрага настрою дададуць музычнае і светлавое суправаджэнне. Традыцыйна каля катка працуюць і пункты пракату.

"Масавыя катанні ў нас будуць ісці з 10:00 да 23:45, таксама тут будуць праводзіцца дзіцячыя хакейныя турніры, спаборніцтвы па фігурным катанні і адкрытыя майстар-класы для ўсіх ахвочых. У навагоднюю ноч каток будзе працавць для мінчан да 4 гадзін раніцы".