Лукашэнка адобрыў праект пагаднення аб свабодным гандлі паміж ЕАЭС і Інданезіяй

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 24 лістапада падпісаў указ № 413, якім адобрыў у якасці асновы для правядзення перамоў праект пагаднення аб свабодным гандлі паміж Еўразійскім эканамічным саюзам і яго дзяржавамі-членамі з аднаго боку і Інданезіяй з другога боку. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.