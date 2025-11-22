3.69 BYN
Беларусы заваявалі чатыры медалі на чэмпіянаце Еўропы па тхэквандо
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Швейцарыі беларускія тхэквандысты паспяхова выступілі і ў заключны дзень чэмпіянату Еўропы. Напярэдадні золата заваяваў Сармат Цакоеў у вагавай катэгорыі да 68 кілаграмаў.
На шляху да фіналу хлопец атрымаў 4 перамогі над прадстаўнікамі Ізраіля, Балгарыі, Польшчы і Украіны. У вырашальным раундзе ён адолеў расіяніна Ілью Данілава.
Нагадаем, усяго на Еўрапейскім першынстве ў алімпійскіх катэгорыях беларусы забралі чатыры ўзнагароды. Таксама серабро ў Юліі Вітко, па бронзе ў Марыі Струнец і Георгія Гурцыева.