Сітуацыя на мяжы: літоўскія фуры пачалі рух у бок Літвы

Літоўскія цяжкагрузы, змешчаныя ў Беларусі, пачалі рух у бок Літвы. Пра гэта паведаміла Беларуская асацыяцыя інтэрмадальных перавозак і лагістыкі. Фуры накіраваліся са спецстаянак у пагранпераходы "Каменны Лог" і "Беняконі".



Перашкод з беларускага боку для іх няма, гаворыцца ў паведамленні профільнай арганізацыі. Паводле даных Дзяржпагранкамітэта, пункт пропуску "Каменны Лог" забіты пад завязку літоўскімі фурамі - зараз там 580 цяжкагрузаў. Іх правяраюць з дапамогай рэнтгена. У профільнай арганізацыі таксама праінфармавалі, што інтэнсіўны паток грузавікоў ідзе і ў зваротным кірунку - з Літвы ў Беларусь.