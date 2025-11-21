За рамкі тэарэтычных запісаў: чаго Беларусь чакае ад сваіх навукоўцаў

Краіны не можа быць без навукі. Яна павінна працаваць на эканоміку і тэхналагічны суверэнітэт. Бо гэта гарантыя стабільнага і шчаслівага жыцця народа. Такога прынцыпу прытрымліваецца Беларусь.

І сёння надышоў час пэўных спраў. Менавіта так пазначыў галоўны прыярытэт у рабоце навукоўцаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Са стратэгіяй вызначыліся, а зараз на першы план выходзіць тактыка. Аб гэтым заявіў кіраўнік дзяржавы на вялікай нарадзе, у якой прымалі ўдзел прадстаўнікі навуковай супольнасці і прамысловай сферы, члены ўрада і губернатары. Усе, хто адказвае за прыкладную навуку і фундаментальныя распрацоўкі (гл. відэа).