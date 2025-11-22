Глядзець анлайнПраграма ТБ
У сталіцы Польшчы масава закрываюцца дзіцячыя сады з-за рэзкага падзення нараджальнасці

У Варшаве пачалі масава закрывацца дзіцячыя сады, пішуць польскія СМІ. Прычына - рэзкае пагаршэнне сітуацыі з дэмаграфіяй.

Паведамляецца, што ў сталіцы Польшчы кожны год нараджаецца ўсё менш дзяцей. Калі ў 2017 годзе ў горадзе нарадзіліся амаль 20 тыс. дзяцей, то ў 2025-м - амаль напалову менш.

У прагнозах на будучыню ўзровень нараджальнасці будзе яшчэ ніжэйшы. Пагаршэнне сітуацыі ўжо закранула некалькі раёнаў Варшавы: частка садоў спыніла работу, дзяцей перавялі ў суседнія ўстановы.

