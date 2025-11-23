У Радзе заклікаюць сабатаваць любыя галасаванні да таго часу, пакуль кіраўніка офіса Зяленскага Андрэя Ермака не пазбавяць пасады. Пра гэта заявіла дэпутат Мар'яна Бязуглая.

Яна заклікала калег рабіць так. Палітык абвінаваціла кіеўскія ўлады ў "інтрыгах і дваістых стандартах для сваіх".