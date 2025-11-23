3.69 BYN
Дэпутат Мар'яна Бязуглая заклікала калег сабатаваць галасаванні, пакуль Ермака не пазбавяць пасады
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Радзе заклікаюць сабатаваць любыя галасаванні да таго часу, пакуль кіраўніка офіса Зяленскага Андрэя Ермака не пазбавяць пасады. Пра гэта заявіла дэпутат Мар'яна Бязуглая.
Яна заклікала калег рабіць так. Палітык абвінаваціла кіеўскія ўлады ў "інтрыгах і дваістых стандартах для сваіх".
Па словах Бязуглай, у кіеўскіх улад назіраецца "глухата наконт унутраных праблем, а на фронце - бязладдзе і тысячы загінуўшых з-за неразумных загадаў". Дэпутат заклікала парламент дзейнічаць.