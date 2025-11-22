3.68 BYN
Паніжаны настрой і пачуццё пустаты - як змагацца з сезонным афектыўным расстройствам
Аўтар:Вікторыя Шаркова
Лістапад прызнаны адным з самых дэпрэсіўных месяцаў у годзе. Ён крадзе залацістыя фарбы кастрычніка і накрывае горад шэрай коўдрай. У гэтыя дні прачынацца цяжка, працаваць не хочацца, а адзінае жаданне - згарнуцца абаранкам і заставацца дома. Чаму гэты туманны перыяд выціскае з нас усе сілы? І галоўнае, як з гэтым змагацца?
Звон будзільніка - галоўны гук лістапада. Не спеў птушак, і не гудзенне казурак, якія залятаюць у акно. Шторанку - гэта не проста абуджэнне, а цэлы рытуал барацьбы з самім сабою паміж "не магу" і "трэба".
Чаму так адбываецца? І галоўнае - як выйграць гэту вайну? Давайце разбірацца па палічках, пачынаючы з хіміі нашага ўласнага мозга (гл. відэа).