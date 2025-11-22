Паніжаны настрой і пачуццё пустаты - як змагацца з сезонным афектыўным расстройствам

Лістапад прызнаны адным з самых дэпрэсіўных месяцаў у годзе. Ён крадзе залацістыя фарбы кастрычніка і накрывае горад шэрай коўдрай. У гэтыя дні прачынацца цяжка, працаваць не хочацца, а адзінае жаданне - згарнуцца абаранкам і заставацца дома. Чаму гэты туманны перыяд выціскае з нас усе сілы? І галоўнае, як з гэтым змагацца?