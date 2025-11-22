3.69 BYN
ДАІ папярэджвае: асенне-зімовыя ўмовы патрабуюць павышанай увагі на дарогах
Мокры снег і дождж, туман, галалёдзіца і ранняе змярканне робяць дарогі асабліва небяспечнымі. У асенне-зімовы перыяд Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў і пешаходаў быць максімальна ўважлівымі.
Каб знізіць рызыкі, інспектары штодня праводзяць прафілактычныя рэйды, выкарыстоўваюць розныя формы кантролю і задзейнічаюць магчымасці рэспубліканскай сістэмы маніторынгу.
Любое парушэнне патрабаванняў правіл дарожнага руху можа стаць прычынай аварыі. Дзяржаўтаінспекцыя падкрэслівае: здароўем і жыццём пры гэтым рызыкуюць і вадзіцелі, і пешаходы.
Сяргей Бабіч, начальнік УДАІ ГУУС Мінгарвыканкама:
"Вадзіцелям неабходна быць вельмі ўважлівымі, асабліва паблізу пешаходных пераходаў і жылых зон. Перад праездам пешаходнага пераходу вадзіцелям неабходна загадзя зніжаць хуткасць, каб мець магчымасць спыніцца і даць перавагу пешаходам. Таксама неабходна ўлічваць стан дарожнага пакрыцця і тармазны шлях транспартнага сродку, які на мокрай або абледзянелай дарозе будзе павялічаны незалежна ад віду шын".
Для павышэння ўзроўню бяспекі пешаходаў рэкамендуецца выкарыстоўваць святлоадбівальныя элементы на вопратцы і сумках. Такія сродкі дазваляюць значна павысіць бачнасць чалавека для вадзіцеляў у цёмны час сутак і пры неспрыяльных умовах надвор’я.