ДАІ папярэджвае: асенне-зімовыя ўмовы патрабуюць павышанай увагі на дарогах

Мокры снег і дождж, туман, галалёдзіца і ранняе змярканне робяць дарогі асабліва небяспечнымі. У асенне-зімовы перыяд Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў і пешаходаў быць максімальна ўважлівымі.

Для павышэння ўзроўню бяспекі пешаходаў рэкамендуецца выкарыстоўваць святлоадбівальныя элементы на вопратцы і сумках. Такія сродкі дазваляюць значна павысіць бачнасць чалавека для вадзіцеляў у цёмны час сутак і пры неспрыяльных умовах надвор’я.