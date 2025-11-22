У Беларусі ўпершыню ў гісторыі адбыўся выпуск пілотаў грамадзянскай авіяцыі

Першы ў гісторыі Беларусі выпуск пілотаў грамадзянскай авіяцыі. Восем юнакоў і дзве дзяўчаты на выдатна здалі дзяржэкзамен. Мінімум хвалявання і вялікі багаж ведаў - тое, што трэба прафесіяналам, якія за секунды павінны прыняць дакладнае рашэнне падчас палёту.



Веды тэсціравалі па канструкцыі і лётнай эксплуатацыі судоў, правілах палётаў, а таксама па паветранай навігацыі. Іспыты прымалі авіятары. Хлопцы атрымалі кваліфікацыю інжынера-пілота. Працэс падрыхтоўкі ўключаў тэорыю, адпрацоўку навыкаў на трэнажорах і палёты. Кіраваць пэўнымі тыпамі паветраных судоў выпускнікі будуць вучыцца на першым рабочым месцы, шасцёра з іх - у Нацыянальнай авіякампаніі "Белавія".