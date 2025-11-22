Каманда жаночага баскетбольнага клуба "Мінск" стала ўладальнікам кубка Беларусі

Жаночы баскетбольны клуб "Мінск" шосты раз у гісторыі стаў уладальнікам кубка Беларусі. У фінальнай сутычцы каманда Вольгі Падабед сустрэлася з гродзенскай "Алімпіяй".



У выніку ўпартага супрацьстаяння лік на табло 68:50 у карысць сталічнага калектыву. Самым дзейсным гульцом у мінскай дружыне стала Анастасія Бабак – плюс 14 ачкоў, а сярод гродзенскай каманды адзначылася Аляксандра Палубок - у яе столькі ж.