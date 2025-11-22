Пелеты ўсё больш заваёўваюць давер беларусаў - імі абаграваюць школы, дамы і цэлыя пасёлкі

Да канца 2025 года паказчык энергетычнай незалежнасці Беларусі наблізіцца да 30 %, гэта значыць уласнымі энергарэсурсамі наша краіна будзе забяспечана на траціну. Максімальна выкарыстоўваць мясцовыя віды паліва - даручэнне Прэзідэнта.

Сэканоміць за год за кошт уласных рэсурсаў можна 3 млрд кубаметраў прыроднага газу. Размова ідзе пра дровы, дранку, торф. Сярод перспектыўных відаў паліва - пелеты. Асабліва яны актуальныя для невялікіх населеных пунктаў.

У кватэры цёпла і ўтульна, расказвае жыхарка Слуцка Аксана Арцюшэнка. Хаця перад пачаткам абагравальнага сезона былі апаскі. Дом перавялі на пелетнае абаграванне. Але ўжо з першых дзён сумненні зніклі, у кватэры камфортны тэмпературны плюс.

"Жыхарам камфортна, утульна, цёпла. Дыскамфорту абсалютна ніякага. Усё задавальняе, ніякіх істотных змяненняў мы не заўважылі. Пелеты - гэта больш сучасны від паліва, больш экалагічны і больш высокаэфектыўны", - падзялілася Аксана Арцюшэнка.

Кацельню для абагравання двух дамоў у Слуцку пабудавалі яшчэ ў 1964 годзе. У якасці паліва выкарыстоўваліся дровы. Настаў час рэканструкцыі. Разглядалі розныя варыянты: захаваць той жа від паліва, перайсці на электрычны нагрэў. У выніку самым выгадным варыянтам аказаліся пелеты.

Сяргей Клешчукевіч, дырэктар Слуцкай ЖКГ:

"Тут усталяваныя два катлы - 0,95 кВт кожны. Яны працуюць аўтаномна, персаналу тут няма. Цеплакрыніца каштавала 430 тыс. беларускіх рублёў, тэрмін службы яе 10 гадоў, але мы можам далей яго падаўжаць. Летась тут працавалі 4 машыністы, сёння тут іх няма. Сёння адказная асоба - інжынерна-тэхнічны работнік, які з тэлефона нават у выхадны дзень назірае за работай кацельні і можа мяняць параметры. А таксама кругласутачная дыспетчарская служба, якая 24 гадзіны на суткі 7 дзён на тыдзень на маніторы бачыць гэтую кацельню. За гэтымі кацельнямі будучыня".

управление котлом с мобильника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6db4046-3356-4dff-8fd7-bf0113666789/conversions/b1094ca9-e296-45bc-a51c-538ead373832-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6db4046-3356-4dff-8fd7-bf0113666789/conversions/b1094ca9-e296-45bc-a51c-538ead373832-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6db4046-3356-4dff-8fd7-bf0113666789/conversions/b1094ca9-e296-45bc-a51c-538ead373832-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6db4046-3356-4dff-8fd7-bf0113666789/conversions/b1094ca9-e296-45bc-a51c-538ead373832-xl-___webp_1920.webp 1920w

Падобны праект рэалізавалі і ў аграгарадку Лучнікі Слуцкага раёна. Новая кацельня абагравае мясцовую школу. Аб'ект запусцілі акурат да абагравальнага сезона, каб цяпло пачало паступаць у навучальныя класы без затрымкі.

пеллеты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/060746c2-ba29-4869-9065-4d40f7c1d4a0/conversions/bbb0cc09-65c7-406c-a537-b4810beee3de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/060746c2-ba29-4869-9065-4d40f7c1d4a0/conversions/bbb0cc09-65c7-406c-a537-b4810beee3de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/060746c2-ba29-4869-9065-4d40f7c1d4a0/conversions/bbb0cc09-65c7-406c-a537-b4810beee3de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/060746c2-ba29-4869-9065-4d40f7c1d4a0/conversions/bbb0cc09-65c7-406c-a537-b4810beee3de-xl-___webp_1920.webp 1920w

У школе сапраўды цёпла. Трэцякласнікі якраз вывучалі тэму карысных выкапняў. Што такое мясцовыя віды паліва, дзеці змогуць даведацца не толькі з кніг.

Наталля Канавальчык, дырэктар Лучнікоўскай сярэдняй школы:

"Новы від паліва, я думаю, што вельмі эфектыўны. Прыемна, што менавіта такую сістэму ўкаранілі тут у нас. У нас дзецям будзе таксама цікава паглядзець новыя тэхналогіі. Я думаю, што мы будзем хадзіць на экскурсіі".

Максімальнае задзейнічанне ўласных энергарэсурсаў - даручэнне Прэзідэнта. Беларусь не настолькі багатая краіна, каб раскідвацца палівам, якое ў літаральным сэнсе пад нагамі.

У краіне створаны 64 вытворчасці па выпуску пелет агульнай магутнасцю каля 900 тыс. тон за год.

Як адходы ператварыць у даходы, ведаюць у Беразіне. На базе мясцовага лясгаса працуе цэх пра вытворчасць дрэўных гранул. Калі раней, расказвае кіраўнік, пілавінне даводзілася ўтылізаваць або аддаваць за бесцань аграпрадпрыемствам на подсціл каровам, то зараз дрэўныя адходы патрэбныя самім.

"Самае галоўнае - выкарыстоўваем пілавінне, якое адносіцца да чацвёртага класа адходаў. Вельмі цяжка было яго кудысьці ўтылізаваць. А зараз мы яго задзейнічаем у перапрацоўцы, таксама дадаем яшчэ дранку і атрымліваем прадукцыю, якая, калі браць да санкцыйных момантаў, наогул з'яўлялася стапрацэнтным экспартам для краіны. Зараз паліўныя пелеты выкарыстоўваюцца ў кацельнях Белэнерга, у кацельнях ЖКГ, насельніцтва пачало набываць", - расказаў дырэктар ДЛГУ "Бярэзінскі лясгас" Сяргей Чамко.

Насельніцтву пелеты прапаноўваюць па фіксаванай цане. Тона каштуе 50 рублёў. На абагравальны сезон патрабуецца прыкладна 3,6 тоны, што будзе каштаваць 180 рублёў. Пры набыцці катлоў 40 % кошту таксама кампенсуе дзяржава.

Гарадскі пасёлак Вежа. Усе жылыя дамы і сацыяльныя аб'екты абагравае кацельня на фрэзерным торфе.

Камфорт пасёлка ў руках усяго трох чалавек - столькі работнікаў задзейнічана ў зімовы перыяд. Перабояў з падачай цяпла няма.