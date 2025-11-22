У Беларусі да 2040 года плануюць давесці ўзровень перапрацоўкі адходаў да 90 %

Беларусь да 2040 года ставіць амбіцыйную мэту - давесці ўзровень перапрацоўкі адходаў да 90 %. Рэалізацыя задачы будзе праходзіць за тры этапы.

433 кілаграмы смецця. Менавіта столькі цвёрдых камунальных адходаў прыходзіцца на кожнага беларуса штогод. У сярэднім жыхар нашай краіны ў дзень пазбаўляецца больш як ад кілаграма смецця. Таму такі аб'ём адходаў дыктуе вострую неабходнасць у сістэмных рашэннях і сучаснай інфраструктуры. Зараз у краіне працуе больш як 80 ліній ручнога сартавання, а таксама функцыянуе 10 смеццесартавальных заводаў.