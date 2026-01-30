Дэлегацыя беларускіх парламентарыяў правяла пасяджэнне групы дружбы ў Алжыры

Курс на далёкую дугу: на тыдні беларускія парламентарыі працавалі ў Алжыры. Там прайшло пасяджэнне сумеснай групы дружбы. Двухбаковыя адносіны зараз знаходзяцца на піку актыўнасці, шмат у чым дзякуючы візіту Прэзідэнта Беларусі ў Алжыр у снежні 2025 года.