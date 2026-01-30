3.75 BYN
Дэлегацыя беларускіх парламентарыяў правяла пасяджэнне групы дружбы ў Алжыры
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Курс на далёкую дугу: на тыдні беларускія парламентарыі працавалі ў Алжыры. Там прайшло пасяджэнне сумеснай групы дружбы. Двухбаковыя адносіны зараз знаходзяцца на піку актыўнасці, шмат у чым дзякуючы візіту Прэзідэнта Беларусі ў Алжыр у снежні 2025 года.
Зараз галоўнае - увасобіць у жыццё ўсе дамоўленасці. Пытанне нумар адзін - эканоміка. Парламентарыі наведалі шэраг прадпрыемстваў і абмеркавалі рэалізацыю сумесных прамысловых праектаў, напрыклад, па вытворчасці аўтобусаў.
У графіку беларускай дэлегацыі таксама былі сустрэчы з алжырскімі заканадаўцамі і кіраўнікамі правінцый. Беларусь гатова прапанаваць прадукцыю і тэхналогіі ў розных сферах, у тым ліку і ў сельскай гаспадарцы.