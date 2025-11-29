Дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Вальфовіч адправіўся ў Ханой з рабочым візітам

В'етнам - краіна з высокімі тэмпамі росту эканомікі і прыцягнення інвестыцый. Яе рынак - гэта каля 100 млн чалавек. Тавараабарот у 2024 годзе паміж Беларуссю і В'етнамам склаў 244 млн долараў - не самы высокі паказчык з магчымых, але кантакты ёсць, а таксама жаданне іх умацоўваць. У аснове партнёрства - даўняе сяброўства з савецкіх пор.