Дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Вальфовіч адправіўся ў Ханой з рабочым візітам
Аўтар:Віялета Сакаловіч
В'етнам - краіна з высокімі тэмпамі росту эканомікі і прыцягнення інвестыцый. Яе рынак - гэта каля 100 млн чалавек. Тавараабарот у 2024 годзе паміж Беларуссю і В'етнамам склаў 244 млн долараў - не самы высокі паказчык з магчымых, але кантакты ёсць, а таксама жаданне іх умацоўваць. У аснове партнёрства - даўняе сяброўства з савецкіх пор.
У Беларусі і В'етнама няма закрытых тэм - краіны выступаюць за шматпалярны свет і аднолькава глядзяць сёння на міжнародную светабудову (гл. відэа).