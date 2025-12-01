3.73 BYN
"Гатовыя дзяліцца напрацоўкамі" - Вальфовіч аб супрацоўніцтве з В'етнамам у сферы бяспекі
Аўтар:Віялета Сакаловіч
Працягваецца праца з В'етнамам. Беларуская дэлегацыя на чале з Аляксандрам Вальфовічам знаходзіцца з візітам у гэтай краіне.
Па даручэнні кіраўніка дзяржавы нараўне з умацаваннем супрацоўніцтва ў сферы бяспекі ўвага нададзена і эканамічнай сферы.
2 снежня ў дэлегацыі быў шчыльны графік, многія мерапрыемствы закончыліся ўжо зацемна.
Супрацоўніцтва ў сферы бяспекі
Флаг краіны, картэж і дакладны пратакол. Працягваецца рабочы візіт дэлегацыі Савета бяспекі Беларусі ў В'етнам. Узначальвае яе Аляксандр Вальфовіч.
Па даручэнні Прэзідэнта нараўне з умацаваннем супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі ў сферы бяспекі асаблівая ўвага нададзена эканамічнаму супрацоўніцтву (падрабязнасці ў відэа).