"Гатовыя дзяліцца напрацоўкамі" - Вальфовіч аб супрацоўніцтве з В'етнамам у сферы бяспекі

Працягваецца праца з В'етнамам. Беларуская дэлегацыя на чале з Аляксандрам Вальфовічам знаходзіцца з візітам у гэтай краіне.

Па даручэнні кіраўніка дзяржавы нараўне з умацаваннем супрацоўніцтва ў сферы бяспекі ўвага нададзена і эканамічнай сферы.

2 снежня ў дэлегацыі быў шчыльны графік, многія мерапрыемствы закончыліся ўжо зацемна.

Супрацоўніцтва ў сферы бяспекі

Флаг краіны, картэж і дакладны пратакол. Працягваецца рабочы візіт дэлегацыі Савета бяспекі Беларусі ў В'етнам. Узначальвае яе Аляксандр Вальфовіч.

Па даручэнні Прэзідэнта нараўне з умацаваннем супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі ў сферы бяспекі асаблівая ўвага нададзена эканамічнаму супрацоўніцтву (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Палітыка