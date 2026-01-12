3.70 BYN
Ігар Сергеенка: У аснове ўсіх заканадаўчых рашэнняў павінен знаходзіцца прынцып справядлівасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кожны законапраект павінен разглядацца праз прызму інтарэсаў дзяржавы і выбаршчыкаў і адпавядаць палажэнням пяцігадовай Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Аб гэтым 13 студзеня заявіў старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Ігар Сергеенка.
Задача дэпутатаў - выявіць слабыя месцы і праблемныя пункты яшчэ на стадыі ўнясення дакументаў у Авальную залу. Сярод ключавых - папраўкі ў Кодэксы аб ахове здароўя і экалагічны (гл. відэа).