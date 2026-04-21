Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Карэкціроўка заканадаўства: якія змяненні ўнеслі ў Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях

Нацыянальнае права павінна адказваць усім актуальным тэндэнцыям грамадства, дзяржавы і эканомікі. У сувязі з гэтым у Беларусі правялі маштабнае рэфармаванне Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях.

КоАП дапоўнены 11 артыкуламі, якія прадугледжваюць новыя адміністрацыйныя правапарушэнні і ўстанаўліваюць адказнасць за іх. Сярод самых рэзанансных - парушэнне патрабаванняў па кібербяспецы, жорсткае абыходжанне з жывёлінамі, прапаганда руху чайлдфры і незаконнае прадстаўленне Рэспублікі Беларусь на міжнародных мерапрыемствах.

Апошні раз галіновы закон карэкціравалі 5 гадоў таму, тады КоАП прыкметна паменшыў дзякуючы галоўнаму прынцыпу - лібералізацыі заканадаўства. У гэту пяцігодку якасці беларускіх законаў як ніколі з'явілася вялізная колькасць сацыяльных тэндэнцый, на якія беларускі заканадаўца даў своечасовы адказ (гл. відэа).

Разделы:

Палітыка