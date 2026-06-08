3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Кіраўнікі МЗС краін АДКБ прынялі заяву ў сувязі з 85-й гадавінай пачатку Вялікай Айчыннай вайны
Савет кіраўнікоў МЗС краін АДКБ праходзіць у Казані. Беларусь прадстаўляе Максім Рыжанкоў.
Міністр замежных спраў Расіі Сяргей Лаўроў інфармуе калег аб ініцыятывах расійскага старшынства ў АДКБ. Да абмеркавання прапанаваны пытанні міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі.
Па выніках пасяджэнняў плануюць адобрыць дакументы, якія вынесуць на разгляд сесіі Савета калектыўнай бяспекі АДКБ 11 лістапада ў Маскве. Асаблівая ўвага нададзена захаванню гістарычнай самасвядомасці.
Да пачатку пасяджэння ўдзельнікі ўсклалі кветкі да Вечнага агню ў Казані. У сувязі з 85-й гадавінай пачатку Вялікай Айчыннай вайны кіраўнікі МЗС прынялі заяву. У ёй адзначана, што менавіта ў Еўразіі фарміруецца больш справядлівая шматпалярная светабудова. Размова ідзе аб станаўленні і ўмацаванні новых сусветных цэнтраў. Падкрэслена, што жаданне апанентаў вырашаць свае праблемы і ўмацоўваць уласную бяспеку за чужы кошт з дапамогай сілы вядуць не да міру, а да хаатызацыі міжнароднага жыцця, да абвастрэння старых і з'яўлення новых канфліктаў.