Консулы Беларусі і Расіі правялі сустрэчу ў Астане
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Генеральны консул Беларусі ў Алматы Дзяніс Мялешкін сустрэўся з расійскім калегам Дзмітрыем Тураевым.
Падчас перамоў бакі дэталёва абмеркавалі пытанні рэгіянальнага парадку, азначылі канкрэтныя крокі па ўмацаванні двухбаковага супрацоўніцтва і сінхранізацыі намаганняў у консульскай сферы.
Асаблівы акцэнт быў зроблены на сумеснай працы па абароне праў і законных інтарэсаў грамадзян дзвюх краін, а таксама на дынамічным развіцці гандлёва-эканамічных і гуманітарных сувязяў з Казахстанам.
Фота sb.by