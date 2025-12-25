Глядзець анлайнПраграма ТБ
Консулы Беларусі і Расіі правялі сустрэчу ў Астане

Генеральны консул Беларусі ў Алматы Дзяніс Мялешкін сустрэўся з расійскім калегам Дзмітрыем Тураевым.

Падчас перамоў бакі дэталёва абмеркавалі пытанні рэгіянальнага парадку, азначылі канкрэтныя крокі па ўмацаванні двухбаковага супрацоўніцтва і сінхранізацыі намаганняў у консульскай сферы.

Асаблівы акцэнт быў зроблены на сумеснай працы па абароне праў і законных інтарэсаў грамадзян дзвюх краін, а таксама на дынамічным развіцці гандлёва-эканамічных і гуманітарных сувязяў з Казахстанам.

