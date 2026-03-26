Міжурадавы савет ЕАЭС: 27 сакавіка пройдзе пасяджэнне ў пашыраным складзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вялікі інтэграцыйны марафон працягваецца. Казахстанскі Шымкент прымае міжурадавы савет ЕАЭС.
27 сакавіка прэм'еры краін "пяцёркі" збяруцца на пасяджэнне ў пашыраным саставе. У парадку дня - пашырэнне знешняга гандлю і ўкараненне штучнага інтэлекту ва ўсе сферы жыцця. Кіраўнікі ўрадаў таксама закрануць развіццё прамысловай кааперацыі. Прыкладам з'яўляюцца двухбаковыя праекты Беларусі і Казахстана.
Таксама 27 сакавіка прэм'еры краін "пяцёркі" возьмуць удзел у лічбавым форуме "Digital Казахстан". Тэма - "Індустрыя 5.0: Сіла ўзаемадзеяння".