МУС Беларусі прапануе пашырыць пералік падстаў для ажыццяўлення прафілактычнага ўліку

МУС прапануе пашырыць пералік падстаў для ажыццяўлення прафілактычнага ўліку. Гэта прадугледжвае законапраект, які ў першым чытанні прынялі дэпутаты.

На парламенцкім парадку дня 25 лютага было 6 пытанняў.

25 лютага на парадку дня дэпутатаў было 6 пытанняў. Вялікую ўвагу надалі не толькі эканоміцы, але і бяспецы, у тым ліку ўнутранай. Першым пунктам стаў законапраект аб прафілактыцы правапарушэнняў. Камусьці ён можа здацца занадта бытавым, але насамрэч з'яўляецца ключавым для падтрымання парадку ў грамадстве (гл. відэа).