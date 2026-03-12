МЗС Беларусі: Энергетычная бяспека павінна будавацца на рэальных патрэбнасцях
У МЗС Беларусі пракаменціравалі заяву кіраўніка Еўракамісіі Урсулы фон дэр Ляен, якая назвала адмову ад атамнай энергетыкі стратэгічнай памылкай Еўропы. У гэтай сувязі ў знешнепалітычным ведамстве звярнулі таксама ўвагу на планы Літвы пабудаваць уласную АЭС.
Руслан Варанков, начальнік упраўлення інфармацыі і лічбавай дыпламатыі - прэс-сакратар МЗС Беларусі, пракаменціраваў заяву кіраўніка Еўракамісіі. Ён канстатаваў, што для Мінска гэта не стала адкрыццём: "Мы заўсёды зыходзілі з таго, што энергетычная бяспека павінна будавацца на рэальных патрэбнасцях, а не на палітычнай кан'юнктуры. І, зразумела, у інтарэсах грамадзян".
Прэс-сакратар МЗС звярнуў увагу на цікавую трансфармацыю, якая адбылася ў Літве ў адносінах да атамнай энергетыкі. "Яшчэ ўчора Астравецкая АЭС аб'яўлялася "экзістэнцыяльнай пагрозай" і "інструментам шантажу", рассылаліся ноты пратэсту, а сёння ў Вільнюсе сур'ёзна абмяркоўваюць, як бы самім абзавесціся атамнай генерацыяй. Мабыць, рахункі за электраэнергію пасля разрыву БРЭЛЛ аказаліся больш пераканаўчымі, чым любыя палітычныя лозунгі", - лічыць ён.
Варанкоў таксама падкрэсліў, што Мінск толькі вітае ўсвядомленыя адносіны суседзяў да мірнага атама, і заявіў, што Беларусь па-ранейшаму гатовая падставіць плячо. Калі Літве або Польшчы трэба электрычнасць, надзейная, недарагая, вырабленая літаральна за два крокі, нашы дзверы адчыненыя. Па-суседску, акцэнтаваў увагу прэс-сакратар МЗС нашай краіны.