МЗС Беларусі пракаменціравала палёт беспілотніка над Гроднам

Беларускія следчыя вывучаюць беспілотнік, палёт якога выкарыстоўваўся для падвойнай правакацыі. Апарат узляцеў з тэрыторыі Літвы і меў складаны маршрут праз нашу краіну і Польшчу.

30 лістапада над Гроднам з'явіўся нечаканы авіягосць - беспілотнік. На месцы падзення опергрупа выявіла БПЛА самалётнага тыпу з размахам крыла паўтара метра. Абломкі давалі добрае ўяўленне аб апараце. Даўжынёй ён быў 91 см, вышынёй 30 см, шырынёй 8,5 см - па сутнасці, непрыкметны карлікавы разведчык.

Д'ябал, як вядома, хаваецца ў дэталях. А ў выпадку з беспілотнікамі - у іх палётных заданнях. Пры аглядзе апарата карціна стала зразумелая. Дрон быў начынены па апошнім слове тэхнікі: навігацыйнае абсталяванне, відэакамера, дзве карты памяці на 32 ГБ. Па сутнасці, цэлы архіў у кішэні.

Расшыфроўка даных дала вычарпальны адказ. Палёт доўжыўся 2 гадзіны 42 хвіліны. Пункт старту - літоўская тэрыторыя, наваколлі населенага пункта Капчамесціс. Гэта значыць дрон, праляцеўшы над Гроднам, павінен быў накіравацца ў Польшчу і ўзяць курс у бок Германіі. Аднак над польскім горадам Быдгашч беспілотнік павінен быў развярнуцца і ляцець назад у бок Гродна, зноў перасекчы польска-беларускую мяжу і з Гродна вярнуцца ў Літву, гэта значыць маршрут беспілотніка - гатовы дыпламатычны скандал!

Руслан Варанкоў, прэс-сакратар у МЗС Беларусі:

"1 снежня быў выкліканы Часовы павераны ў справах Літоўскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Эрыкас Вілканецас. Яму быў заяўлены пратэст у сувязі з парушэннем дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь беспілотным лятальным апаратам самалётнага тыпу, ажыццёўленым з тэрыторыі Літоўскай Рэспублікі 30 лістапада 2025 года. Названы БПЛА незаконна ўварваўся ў паветраную прастору Рэспублікі Беларусь з Лаздзійскага раёна Літвы і ўпаў у межах горада Гродна. Праведзены аналіз абломкаў, у тым ліку відэазапісу і навігацыйных даных на флэш-назапашвальніках, сведчыць, што маршрут БПЛА заходнееўрапейскай вытворчасці пралугледжваў пралёт над тэрыторыяй Беларусі, пералёт у Польшчу і вяртанне па тым жа маршруце ў пункт узлёту на тэрыторыі Літвы".

У міністэрстве падкрэслілі: "Расцэньваем гэтыя дзеянні як наўмысную правакацыю не толькі ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь, але і Рэспублікі Польшча. Такія дзеянні ўяўляюць сабой пагрозу бяспецы Рэспублікі Беларусь і з'яўляюцца прамым парушэннем норм міжнароднага права, уключаючы Чыкагскую канвенцыю аб міжнароднай грамадзянскай авіяцыі".

Беларускі бок патрабуе ад літоўскага боку неадкладна паведаміць дэталёвую і вычарпальную інфармацыю аб акалічнасцях гэтага інцыдэнту, уключаючы мэты запуску і аператара паветранага судна; правесці дбайнае расследаванне і прыцягнуць да адказнасці вінаватых у арганізацыі правакацыйнага акту; прыняць неадкладныя і вычарпальныя меры для недапушчэння падобных інцыдэнтаў у будучыні.

Рэспубліка Беларусь пакідае за сабой права прыняць усе неабходныя меры для абароны свайго суверэнітэту і бяспекі.

Маркіроўка на крылах дрона - R250204. На лопасцях ёсць адзнакі aero naut, САМ Z carbon і адрас нямецкага сайта вытворцы WWW.AERO-NAUT.DE.

Папярэднія высновы следства ўкладваюцца ў адну выразную фразу: падвойная правакацыя. Не толькі супраць Беларусі, але і супраць Польшчы. Наогул тут шмат падстаў для разважанняў. Гэта ідэальны інструмент для нагнятання істэрыі з папраўкай на патрэбную аўдыторыю, у залежнасці ад выніковых мэт інфармацыйнай вайны.