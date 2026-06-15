3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
На пасяджэнні экспертнага савета ў Савеце Рэспублікі разгледзелі 3 законапраекты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Савеце Рэспублікі прайшло пасяджэнне экспертнага савета. На ім парламентарыі, прадстаўнікі зацікаўленых ведамстваў і экспертнай супольнасці разгледзелі 3 законапраекты. Сярод іх праект аб змяненні законаў па пытаннях дзейнасці органаў Камітэта дзяржкантролю.
Абмеркавалі і новаўвядзенні, якія датычацца праекта аб змяненні законаў па пытаннях дзейнасці Савета Міністраў, а таксама праект аб змяненні законаў па пытаннях прафілактыкі правапарушэнняў. Хочуць адкарэктаваць сістэму прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх. Таксама новаўвядзенні закрануць дакумент аб адказным абыходжанні з жывёлінамі.