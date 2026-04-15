Наступнае пасяджэнне Савета кіраўнікоў МЗС СНД пройдзе 7 кастрычніка ў Туркменістане
17 красавіка ў Маскве абмеркавалі пытанні ўзаемадзеяння ў рамках СНД. У сталіцы Расіі адбылося чарговае пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў Садружнасці. Удзел у ім прыняў і кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства Максім Рыжанкоў.
У рамках пасяджэння бакам удалося дамовіцца аб рабоце па захаванні гістарычнай праўды аб Вялікай Айчыннай вайне і выхаванні моладзі СНД у духу павагі да подзвігу ўсіх народаў СССР. Пра гэта заявіў кіраўнік расійскага МЗС. Генеральны сакратар арганізацыі ў сваю чаргу анансаваў дату наступнага пасяджэння.
Сяргей Лебедзеў, Генеральны сакратар СНД:
"Прынята рашэнне правесці наступнае пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў у Туркменістане 7 кастрычніка, напярэдадні пасяджэння Савета кіраўнікоў дзяржаў, якое пройдзе 9 кастрычніка".
Генеральны сакратар СНД таксама паведаміў, што пасяджэнне ў вузкім складзе кіраўніка дэлегацый традыцыйна выкарысталі для абмену меркаваннямі па актуальных пытаннях міжнароднага парадку дня і ўдасканалення ўзаемадзеяння ў рамках Садружнасці.