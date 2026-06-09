Падрыхтоўку да першага Форуму рэгіёнаў Беларусі і Кітая абмеркавалі ў анлайн-фармаце

Фармат для беларускага боку ўжо звыклы, асвоілі такі падыход у працы з партнёрамі з Расіі і Узбекістана. Як можна меркаваць па дасягнутых раней дамоўленасцях, такія ініцыятывы даюць адчувальны вынік.

Нагадаем таксама, што крыху раней з візітам у Мінску быў віцэ-губернатар правінцыі Ганьсу Ван Бін. На сустрэчы ў беларускім урадзе прагучаў важны пасыл: краіны плануюць праводзіць адзін або два міжрэгіянальныя форумы штогод. Першая такая падзея павінна стаць узорным прыкладам і задаць тон для працы ў будучыні.