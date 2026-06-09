3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Падрыхтоўку да першага Форуму рэгіёнаў Беларусі і Кітая абмеркавалі ў анлайн-фармаце
Першы Форум рэгіёнаў Беларусі і Кітая напоўніць новым зместам усепагоднае стратэгічнае партнёрства. Падрыхтоўка да значнай падзеі, якая адбудзецца ў правінцыі Ганьсу ў пачатку ліпеня, ідзе актыўна.
Фармат для беларускага боку ўжо звыклы, асвоілі такі падыход у працы з партнёрамі з Расіі і Узбекістана. Як можна меркаваць па дасягнутых раней дамоўленасцях, такія ініцыятывы даюць адчувальны вынік.
10 чэрвеня ў анлайн-фармаце сустрэчу правяла беларуская частка аргкамітэта. Важна ўлічыць усе нюансы пры падрыхтоўцы. На сувязі з беларускім пасольствам у Пекіне аблвыканкамы і Мінскі гарвыканкам, профільныя арганізацыі і структуры. Мэта ясная: правесці рэвізію праектаў і дакументаў, якія рыхтуюцца да падпісання.
Ужо вядомая і папярэдняя праграма форуму. Акрамя пленарнага пасяджэння, пройдуць тэматычныя сустрэчы і B2B перамовы. Горад Ланьчжоу, адміністрацыйны цэнтр правінцыі Ганьсу, стане месцам правядзення форуму. Сярод арганізатараў - Гродзенская вобласць, прычым нездарма. З правінцыяй Ганьсу ў рэгіёна ўсталяваны пабрацімскія сувязі.
Нагадаем таксама, што крыху раней з візітам у Мінску быў віцэ-губернатар правінцыі Ганьсу Ван Бін. На сустрэчы ў беларускім урадзе прагучаў важны пасыл: краіны плануюць праводзіць адзін або два міжрэгіянальныя форумы штогод. Першая такая падзея павінна стаць узорным прыкладам і задаць тон для працы ў будучыні.