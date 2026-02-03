Глядзець анлайнПраграма ТБ
Парламенцкая дэлегацыя Казахстана з афіцыйным візітам прыбыла ў Беларусь

Беларусь і Казахстан умацоўваюць супрацоўніцтва. 4 лютага з афіцыйным візітам у нашу краіну прыляцела дэлегацыя на чале са старшынёй мажыліса парламента Казахстана.

Краіна стабільна на другім радку па знешнегандлёвым абароце сярод партнёраў Садружнасці.

Але Мінск і Астана гатовыя ісці далей. Палітычны дыялог на вышэйшым узроўні гарманічна дапаўняецца інтэнсіўнымі міжпарламенцкімі кантактамі (гл. відэа).

Фота БЕЛТА

