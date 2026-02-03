3.74 BYN
Парламенцкая дэлегацыя Казахстана з афіцыйным візітам прыбыла ў Беларусь
Аўтар:Аліна Лапо
Беларусь і Казахстан умацоўваюць супрацоўніцтва. 4 лютага з афіцыйным візітам у нашу краіну прыляцела дэлегацыя на чале са старшынёй мажыліса парламента Казахстана.
Краіна стабільна на другім радку па знешнегандлёвым абароце сярод партнёраў Садружнасці.
Але Мінск і Астана гатовыя ісці далей. Палітычны дыялог на вышэйшым узроўні гарманічна дапаўняецца інтэнсіўнымі міжпарламенцкімі кантактамі (гл. відэа).
Фота БЕЛТА