Партнёрства з трывалым фундаментам: беларускія і казахстанскія парламентарыі абмеркавалі кааперацыю
Мінск і Астана актыўна развіваюць стратэгічнае партнёрства. У Мінск з афіцыйным візітам прыбыла казахстанская парламенцкая дэлегацыя.
4 лютага пасля поўдня прадстаўнікі беларускай дэлегацыі сустрэлі парламенцкую дэлегацыю Казахстана. Адразу ж па прылёце госці адправіліся ў Жодзіна, у цэхі беларускага аўтамабільнага завода. Беларусы паказалі, якую тэхніку сёння вырабляюць і што могуць пастаўляць на казахстанскі рынак.
Словам, афіцыйна Мінск і Астана - стратэгічныя партнёры, супрацоўніцтва якіх мае трывалы фундамент. Дыялог парламентарыяў - гэта, вядома ж, адна з асноў суладнай працы дзвюх краін. За апошнія гады было дасягнута многае ў плане інтэграцыі, асабліва па лініі Еўразійскага эканамічнага саюза, двухбаковых адносін, гандлю і кааперацыі.