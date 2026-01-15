Глядзець анлайнПраграма ТБ
Пасол Беларусі сустрэўся з кіраўніком МЗС Венесуэлы

У Каракасе беларускі пасол Дзмітрый Дзеравінскі сустрэўся з кіраўніком венесуэльскага МЗС Іванам Эдуарда Хілем Пінта.

Дзеравінскі пацвердзіў салідарнасць нашай краіны з народам і ўрадам Баліварыянскай рэспублікі ў справе абароны нацыянальных інтарэсаў і дзяржаўнага суверэнітэту.

Пасол Беларусі таксама рашуча асудзіў агрэсію ў дачыненні да мірнай Венесуэлы і выказаў спачуванні з нагоды гібелі ў выніку амерыканскай атакі вялікай колькасці людзей.

Кіраўнік МЗС Венесуэлы, у сваю чаргу, выказаў шчырую ўдзячнасць Прэзідэнту Беларусі за цвёрдую пазіцыю ў пытанні абароны венесуэльскага суверэнітэту.

