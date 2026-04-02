Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Пасяджэнне Савета міністраў абароны краін СНД праходзіць у Маскве

Ваеннае супрацоўніцтва краін СНД гэтымі днямі абмяркоўваюць у Маскве. Там праходзіць пасяджэнне Савета міністраў абароны краін СНД.

Беларускую ваенную дэлегацыю прадстаўляе Віктар Хрэнін. У рамках візіту кіраўнік абароннага ведамства правядзе таксама сустрэчы па лініі двухбаковага супрацоўніцтва.

Папярэдняе пасяджэнне міністраў абароны краін СНД праходзіла ў Алматы ў кастрычніку 2025 года. Тады ў Мінабароны Беларусі падкрэслівалі, што беларуска-расійскае ўзаемадзеянне носіць стратэгічны характар, а такі форум - яшчэ адна падстава сустрэцца і зверыць гадзіннікі па актуальных кірунках ваеннага супрацоўніцтва.

Разделы:

ПалітыкаРасія