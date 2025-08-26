Пяскоў: Расія негатыўна ставіцца да размяшчэння войскаў НАТА ва Украіне

Прадстаўнік прэзідэнта Расіі таксама пракаменціраваў перагаворны трэк паміж Масквой і Кіевам. Ён паведаміў, што кіраўнікі перагаворных груп знаходзяцца ў кантакце. Дакладных тэрмінаў у Крамлі пакуль не называюць, але праца, паводле слоў Пяскова, павінна працягвацца, таму што любыя кантакты на высокім або вышэйшым узроўні павінны быць добра падрыхтаваны.

Дыпламат таксама паведаміў аб захаванні настрою Расіі на ўрэгуляванне канфлікту палітыка-дыпламатычным шляхам, але для гэтага, паводле яго слоў, патрэбна ўзаемнасць з боку Украіны. У Крамлі таксама спадзяюцца на працяг пасрэдніцкіх намаганняў з боку прэзідэнта ЗША Дональда Трампа.