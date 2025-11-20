3.68 BYN
Генеральная пракуратура ўнесла больш за 750 актаў нагляду падчас праверак сферы добраўпарадкавання
Сістэмныя парушэнні ў сферы добраўпарадкавання па ўсёй Беларусі выявіла пракуратура. Знойдзена больш чым 700 выпадкаў незаконнага размяшчэння адходаў з сістэматычным незахаваннем графікаў іх вывазу.
Выяўлены і шэраг іншых парушэнняў: неадпаведнасць кантэйнерных пляцовак, санітарны стан месцаў збору адходаў. Больш за 1 тыс. выпадкаў разбурэнняў інфраструктуры - тратуары, дарожкі, паркоўкі, малыя архітэктурныя формы. У дрэнным стане знаходзіцца шэраг дзіцячых гульнявых пляцовак. Больш як 200 участкаў дарог з крытычнымі пашкоджаннямі не запланаваныя да рамонту.
Антон Васілевіч, старшы пракурор упраўлення Генеральнай пракуратуры Беларусі:
"Выяўлена звыш 150 выпадкаў загрувашчвання вуліц, плошчаў, двароў, а таксама іншых зямель агульнага карыстання будаўнічымі матэрыяламі і прадметамі, якія арганізацыі ЖКГ і выканкамы пакінулі без увагі. Па выніках наглядных мерапрыемстваў, пракуроры ўнеслі па краіне больш чым 750 актаў нагляду. Пры гэтым Генеральная пракуратура накіравала ва ўрад інфармацыю, у якой прапанавала забяспечыць ухіленне выяўленых парушэнняў".
Таксама ў пракуратуры адзначаюць, што парушэнні ствараюць прамую пагрозу бяспекі грамадзян. Работа ў дадзеным кірунку будзе працягнута, бо такім чынам без вялікіх выдаткаў і рэсурсаў ствараюцца больш камфортныя ўмовы жыцця беларусаў.