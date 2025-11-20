Злачынную групоўку на чале з урачом выкрылі ў Польшчы

У Польшчы накрылі злачынную групоўку, якая займаецца збытам наркатычных сродкаў. Арыштавана 10 чалавек.

Сярод іх ёсць урач адной з бальніц Ніжняй Сілезіі. Сваім змоўшчыкам ён незаконна выпісваў рэцэпты на наркаўтрымальныя прэпараты.

Ахвярамі злачыннай групоўкі станавіліся ў асноўным жанчыны, якія знаходзіліся ў стане эмацыянальнага крызісу. Зламыснікі карысталіся іх становішчам, прапаноўваючы рашэнне ў выглядзе наркотыкаў. У матэрыялах справы гаворыцца, што некаторыя з іх падчас уздзеяння рэчываў падвяргаліся гвалту. Таксама вядома, што як мінімум 4 ахвяры памерлі ад перадазіроўкі. Пачаты судовы разгляд.