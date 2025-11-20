3.68 BYN
Sky News: Трамп і Зяленскі дамовіліся па тэлефоне абмеркаваць план вырашэння ўкраінскага канфлікту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На наступным тыдні Трамп і Зяленскі маюць намер па тэлефоне абмеркаваць план вырашэння ўкраінскага канфлікту, піша Sky News. Выданне таксама адзначае, што перад размовай верхавод кіеўскага рэжыму правядзе кансультацыі з лідарамі Вялікабрытаніі, Францыі, Італіі і Германіі.
22 лістапада еўрапейскія палітыкі плануюць правесці на саміце G20 у ПАР экстранную нараду для абмеркавання мірнай ініцыятывы ЗША. Пры гэтым, як піша Reuters, ужо 21 лістапада Вашынгтон збярэ брыфінг для паслоў ЕС у Кіеве наконт новых амерыканскіх прапаноў па ўрэгуляванні канфлікту.