Sky News: Трамп і Зяленскі дамовіліся па тэлефоне абмеркаваць план вырашэння ўкраінскага канфлікту

22 лістапада еўрапейскія палітыкі плануюць правесці на саміце G20 у ПАР экстранную нараду для абмеркавання мірнай ініцыятывы ЗША. Пры гэтым, як піша Reuters, ужо 21 лістапада Вашынгтон збярэ брыфінг для паслоў ЕС у Кіеве наконт новых амерыканскіх прапаноў па ўрэгуляванні канфлікту.