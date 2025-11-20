3.68 BYN
У выніку выбуху на хімічным заводзе ў Пакістане загінулі не менш за 19 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Не менш за 19 чалавек загінулі ў выніку моцнага выбуху на хімічным заводзе на паўночным усходзе Пакістана.
Сярод загінуўшых 6 дзяцей. Ёсць параненыя, 6 чалавек знаходзяцца ў крытычным стане. Пошукі жывых працягваюцца. Улады мяркуюць, што пад заваламі могуць знаходзіцца людзі.
Паводле папярэдняй версіі, на прадпрыемстве ўзарваўся альбо кацёл, альбо прылада для нагрэву хімікатаў.