У выніку выбуху на хімічным заводзе ў Пакістане загінулі не менш за 19 чалавек

Не менш за 19 чалавек загінулі ў выніку моцнага выбуху на хімічным заводзе на паўночным усходзе Пакістана.

Сярод загінуўшых 6 дзяцей. Ёсць параненыя, 6 чалавек знаходзяцца ў крытычным стане. Пошукі жывых працягваюцца. Улады мяркуюць, што пад заваламі могуць знаходзіцца людзі.

Паводле папярэдняй версіі, на прадпрыемстве ўзарваўся альбо кацёл, альбо прылада для нагрэву хімікатаў.

Разделы:

У свецеЗдарэнні