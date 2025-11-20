У Беларусі павялічаць аб'ём сродкаў для падтрымкі прадпрымальніцтва на 2026-2030 гады

"Фактычна завяршылі распрацоўку пяцігадовай праграмы падтрымкі прадпрымальніцтва на 2026-2030 гады. Там прысутнічаюць два асноўныя блокі - падтрымка развіцця інфраструктуры і падтрымка новых мер па прадпрымальніцтве. Аб'ём сродкаў у бюджэце прадугледжаны ў два разы больш, чым у гэтай пяцігодцы".