У Беларусі павялічаць аб'ём сродкаў для падтрымкі прадпрымальніцтва на 2026-2030 гады
На сектар малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў Беларусі прыпадае больш за чвэрць валавога ўнутранага прадукту - гэта пятая частка аб'ёму прамысловай вытворчасці і трэцяя ў рознічным тавараабароце.
Увага з боку дзяржавы асаблівая. За бягучую пяцігодку прафінансавана звыш 900 праектаў на суму больш чым 100 млн рублёў.
Юрый Чабатар, міністр эканомікі Беларусі:
"Фактычна завяршылі распрацоўку пяцігадовай праграмы падтрымкі прадпрымальніцтва на 2026-2030 гады. Там прысутнічаюць два асноўныя блокі - падтрымка развіцця інфраструктуры і падтрымка новых мер па прадпрымальніцтве. Аб'ём сродкаў у бюджэце прадугледжаны ў два разы больш, чым у гэтай пяцігодцы".
Малое і сярэдняе прадпрымальніцтва - адна з важных крыніц занятасці насельніцтва. У Беларусі каля 1,5 млн жыхароў працуе ў гэтай сферы.