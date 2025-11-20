3.68 BYN
21 лістапада ў Беларусі падвялі вынікі кампаніі па азеляненні-2025
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зялёныя вуліцы і двары, навядзенне парадку ў сталіцы і рэгіёнах, а таксама фарміраванне ў грамадзян культуры беражлівых адносін да прыроды - 21 лістапада падвялі вынікі кампаніі па азеляненні-2025.
У Беларусі з пачатку 2025 года высаджана больш за 300 тыс. дрэў і амаль 380 тыс. кустоў, уладкавана газонаў на тэрыторыі 441 га і высаджана звыш 30 млн кветак.
Актыўна праводзіцца азеляненне тэрыторый уздоўж рэспубліканскіх і мясцовых дарог. Гэта дазваляе абараніць дарогі ад снежных намецяў і ветравой эрозіі.
Год добраўпарадкавання яднае беларусаў і надае імпульс грамадзянскім ініцыятывам. Толькі за 9 месяцаў 2025 года да навядзення парадку на зямлі далучыліся больш за мільён грамадзян і суб'ектаў гаспадарання (падрабязнасці ў відэа).